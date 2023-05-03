أسرى فلسطينيون يحتجزون اثنين من الشرطة الإسرائيلية في سجن مجدو وسط حالة من التوتر

أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، أن الأسرى في سجن "مجدو" قاموا باحتجاز اثنين من شرطة السجن في قسم 10 ( المعبار) غرفة 7، وسط حالة من التوتر والإرباك في السجن .

وقالت هيئة الأسرى: "قام الأسرى في سجن مجيدو بخطف اثنين من شرطة السجن في قسم 10 (المعبار) غرفة 7، وحالة من التوتر والإرباك في السجن، وقوات كبيرة من وحدات القمع تهرع الى القسم الآن، حيث ما زال الشرطيان محتجزين داخل الغرفة".

وأضافت هيئة الأسرى: "وحدات القمع التابعة للاحتلال تقتحم قسم 10 في سجن مجدو، حيث احتجز الأسرى الفلسطينيين اثنين من سجّانيهم داخل غرفة".

كما أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن "أحد الأسرى هاجم ضابط صهيوني أثناء العد المسائي في قسم 10 بسجن مجدو، ردا على اغتيال الأسير خضر عدنان".

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: "إغلاق كامل لسجن مجدو وقوات كبيرة مدججة بكل أنواع الأسلحة تصل إلى أقسام الأسرى".

في حين أشارت قناة "كان" العبرية إلى "محاولة هجوم على أحد حراس سجن مجيدو"، لافتة إلى أنه "لم تقع إصابات، وأنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد الأسرى".

المصدر: RT + "فلسطين اليوم"