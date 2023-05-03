الجيش الإسرائيلي ينشر المواقع التي استهدفها في قطاع غزة (صور + فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي، مجموعة فيديوهات توضح المراكز التي استهدفتها هجمات سلاح الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل RT مساء أمس الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع داخل قطاع غزة، مشيرا إلى استهداف موقع بدر التابع للمقاومة، ما نتج عنه انفجارات ضخمة هزت جميع أنحاء غزة.

ونوه مراسل RT، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

وأشارت "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".

وأفاد مراسل RT، اليوم الأربعاء، "باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 5 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مساء أمس الثلاثاء".

المصدر: RT