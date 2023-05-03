وزارة الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أفاد مراسل RT، بـ"استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 5 آخرين"، شمال قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء، جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح مراسل RT، أن "الشهيد هو المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك البالغ من العمر 58 عاما".

وذكر مراسلنا مساء أمس الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع داخل قطاع غزة، مشيرا إلى استهداف موقع بدر التابع للمقاومة، ما نتج عنه انفجارات ضخمة هزت جميع أنحاء غزة.

ونوه مراسل RT، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

وأشارت "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".

المصدر: RT