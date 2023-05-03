الكشف لأول مرة عن تعديل السيسي لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئيس السيسي أيضا نجح في تعديل بعض بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بشأن انتشار الجنود المصريين في سيناء بالكامل.

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وأوضح أبو الغيط خلال لقائه على فضائية صدى البلد، أنه لم يكن هناك ثقة بين مصر وإسرائيل في أعقاب نصر أكتوبر 1973 وكانت تريد إسرائيل أن تبقى على الأرض في العريش، وأن اتفاقية السلام عند توقيعها وضعت حدودا على تواجد القوات المسلحة المصرية في سيناء.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك كتاب شاهد على الحرب والسلام يحكي قصة أن المفاوض الإسرائيلي حاول التلاعب مع مصر بإبقاء مستعمرة " ياميت" والتي تضم 10 آلاف إسرائيلي داخل سيناء.

وأشار أبو الغيط إلى أن إسرائيل كانت تريد بقاء 3 قواعد جوية رئيسية داخل سيناء بدعوى توفير الحماية لها، كانت إسرائيل تريد إنشاء طرق داخلية من إسرائيل إلى سيناء للوصول إلى المستعمرة الإسرائيلية ولكن مصر رفضت تماما.

المصدر: صدى البلد