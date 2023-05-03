السعودية تشدد على ضرورة انتخاب رئيس للبنان

شدد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، وذلك بعد 6 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وفي تصريح بعد زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد البخاري أن "الموقف السعودي يشدد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني".

وأضاف: "نحن لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته".

المصدر: "النشرة"