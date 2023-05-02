رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي ممثلي عدد من الشركات النفطية العالمية

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عددا من ممثلي الشركات النفطية العالمية، مطلعا على مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطور الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي على إيجاز عن سير العمل في مجالات الاستخراج والتوسعات وتنفيذ العقود الثنائية، وأهم العقبات التي تعترض عمل الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها مع وزارة النفط.

ووجه السوداني، الجهات المختصة بتسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات العاملة، من حيث منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي.

وشدد على ضرورة مراعاة المحددات البيئية من جانب الشركات، ووفق الاتفاقات الموقعة مع العراق، من أجل الحفاظ على البيئة العراقية.

وأوضح أن الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها، من أجل الإفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية.

وحثّ السوداني، الشركات النفطية الموقعة على جولة التراخيص الخامسة، للإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها، واطلاعه بشكل مستمر على مسارات التقدم، مؤكدا أن العراق على استعداد لمساندة شركائه الاقتصاديين ويرحب بمقترحات التطوير، مثلما يتعامل بإيجابية مع الملاحظات الساعية لتجاوز المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع وزارة النفط.

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المصدر: RT