فيديو غاضب لرئيس الوزراء العراقي .. السوداني يوبخ مدير مطار بغداد

ظهر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وهو يوبخ مدير مطار بغداد، وقال له: "وين الوزير .. وين المدير. شنو هاي الفوضى وينكم أنتو؟ّ!" ليتبعه المدير فيصده السوداني طالبا منه السكوت.

وأجرى السوداني، اليوم السبت، جولةً في مطار بغداد الدولي ومرافقه الخدمية، وأصدر توجيهاته بمراجعة عقود الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه "اطّلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعموم مستخدمي المطار من المسافرين، كما استمع إلى آراء المواطنين وشكاواهم وتقييمهم الخدمات المتوفّرة في المطار".

وعقد السوداني اجتماعا أصدر خلاله عدة "توجيهات تتعلق بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على إيجاد حلول جذرية وعاجلة للعراقيل التي تعيق تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في مرفق يُعد واجهة أساسية من واجهات العراق".

كما وجّه بحسب البيان، "بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة لتقديم الخدمات في المطار، وتحري مدى مطابقتها لواقع الخدمات التي يلمسها المسافرون".

المصدر: وسائل إعلام عراقية