لقطات فيديو تظهر قصفا إسرائيليا عنيفا لمحيط مطار حلب في سوريا

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مطار حلب الدولي وبلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط المدينة.

وأفاد مراسل RT، نقلا عن مصدر سوري: "العدو الصهيوني يستهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي وتسقط عددا منها وتجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان".

المصدر: RT