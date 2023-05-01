سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مدينة حلب

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط المدينة.

ووفقا لمراسل الهيئة: "دفاعاتنا الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا من صواريخه".

وأفاد مراسل RT، نقلا عن مصدر سوري: "العدو الصهيوني يستهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي وتسقط عددا منها وتجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان".

وصرح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي".

وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية".

وفي وقت سابق يوم السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.

ويوم الخميس الماضي، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وتابع: "ومنذ بداية العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات من هذا القبيل، مما أسفر عن تعطيل عمل مطار حلب الدولي مرتين، والذي تصل عبره المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال المدمر".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي تنتهك سيادة سوريا ودول عربية مجاورة، وعدم وجود أي رد فعل عليها من قبل قيادة الأمم المتحدة، تثير أسفا شديدا وإدانة".

المصدر: وكالات + RT