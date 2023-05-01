رقم صادم.. RT تكشف عن كميات مواد مخدرة ضبطت في العراق خلال ثلاث سنوات

يعاني العراق من انتشار كبير للمواد المخدرة التي تكافح الحكومة العراقية لمحاربتها رغم "قلة الإمكانيات" اللوجستية وفقا لمسؤولين معنيين بملف المخدرات.



ويعتبر العراق الآن أحد أبرز البلدان المستهلكة للمخدرات في المنطقة، وتحول خلال العقدين الماضيين من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك، ثم تصنيع في السنوات الأخيرة.

وتضبط السلطات العراقية بين فترة وأخرى كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تدخل العراق من إيران وسوريا ولبنان والأردن.

وكشف مسؤول في ملف مكافحة المخدرات عن حجم حبوب (الكبتاغون) التي ضبطت في العراق في السنوات الثلاث الماضية، وكيف ترتفع نسبتها سنويا.

وقال المسؤول لـRT إن "العراق ضبط في عام 2021 مليون حبة كبتاغون، وفي عام 2022 ضبط خمسة ملايين حبة، وفي الربع الأول من عام 2023 ضبط عشرة ملايين حبة".

وأضاف أن "مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ضبطت منذ بداية العام الحالي 300 كغم من مادتي الحشيشة والكريستال المخدرتين، رغم الدعم الضعيف وعدم وجود الإمكانيات".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن "هذه الأرقام صادمة، وتعني أن العراق يعاني من مشكلة كبيرة تسهم في دخول هذه المواد المخدرة".

المصدر: RT