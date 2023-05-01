أسعار فلكية.. حجاج مصريون يطلبون السفر للسعودية بطائرة خاصة

كشف عضو لجنة الحج والعمرة في مصر ناصر ترك، أن 5% من أعداد الحجاج المصريين يطلبون السفر بطيران خاص وأن تكون هناك خيمة خاصة بهم في المناسك.

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وأوضح أن هناك 2000 حاج تقريبا لا يدخلون في قرعة العمرة نظرا لأن لهم مطالب خاصة.

وأشار عضو لجنة الحج والعمرة في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الحج الاقتصادي يكون بـ130 ألفا، إضافة إلى الطيران والذي قد يصل إلى 20 ألف جنيه، متابعا بأن: أغلى حج في مصر -5 نجوم- بـ 310 آلاف جنيه، وتكون الإقامة أمام الحرم المكي مباشرة يضاف إليها سعر التذكرة.

ونوه بأن الحج السياحي البري يبدأ من 130 ألف جنيه وهو أرخص حج في مصر، ويستغرق 1.5 يوم حتى الوصول إلى المملكة.

كما نوه ناصر ترك، بعدة شروط يجب توافرها في من يتقدم للحج، وهي أن يكون لائقا صحيًا وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة الصحة، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، 16 ألفًا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة.

واختتم ناصر ترك، عضو اللجنة الحج والعمرة بأن الحج 5 نجوم يكون 14 يوما، والحج الاقتصادي والبري يصل ما بين 20 و25 يوما.

وأعلنت إحدى الشركات السياحية العاملة في موسم الحج والعمرة، أسعار الحج السياحي لعام 1444/2023، والتي وصلت إلى مليون جنيه ونصف الجنيه.

وطرحت الشركة السياحية، مستوى سياحي لمدة 8 ليال و9 أيام بالطيران الخاص (الدولي)، موضحة أن سعر الفرد في الغرفة الزوجية يبلغ مليون و500 ألف جنيه، والغرفة الثلاثية 1500000 جنيه + إفطار وغداء وعشاء.

كما طرحت الشركة، برنامج آخر، بالطيران العادي مستوى سياحي لمدة 9 ليال 10 أيام بسعر مليون و400 ألف جنيه للفرد في الغرفة الزوجية، والفرد في الغرفة الثلاثية بسعر مليون و350 ألف جنيه + إفطار وغداء وعشاء.

المصدر: القاهرة 24