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بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان

أخبار العالم العربي

بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان
اجتماعا طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في السودان
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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان.

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الجيش السوداني يعلن موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة
الجيش السوداني يعلن موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

وتبذل المملكة جهودا من أجل حل الأزمة في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بلغ 5197 بينهم 184 سعوديا.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت قد أعلنت أمس الأحد أنها وافقت على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

المصدر: RT

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