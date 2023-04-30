الجيش السوداني يعلن موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء اليوم الأحد أنها وافقت على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من إنتهاء مدة الهدنة الحالية.

وفي بيان لها، قالت القوات المسلحة السودانية: "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية، وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من إنتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

المصدر: RT