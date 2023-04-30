السودان.. وصول أول طائرة مساعدات للصليب الأحمر

هبطت أول طائرة مساعدات تابعة للصليب الأحمر، اليوم الأحد، في السودان مع احتدام القتال بين الجيش والدعم السريع.

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وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن الطائرة وصلت إلى مدينة بورتسودان، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها الصليب منذ اندلاع المعارك في السودان.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة، التي أرسلت من عمان تزن 8 أطنان و"ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

المصدر: أ ف ب