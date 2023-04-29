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مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)

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مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)
السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي
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افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، طريق مطار بغداد الدولي أمام مركبات المسافرين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة".

مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، بفتح طريق مطار بغداد الدولي أمام مرور عجلات المواطنين المسافرين عبر المطار.

مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)
مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)
مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)
مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)
مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)

المصدر: RT

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