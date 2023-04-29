مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي (صور)

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، طريق مطار بغداد الدولي أمام مركبات المسافرين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة".

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، بفتح طريق مطار بغداد الدولي أمام مرور عجلات المواطنين المسافرين عبر المطار.

المصدر: RT