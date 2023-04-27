مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية حارس غرب سلفيت

ذكرت مراسلة RT، أن وزارة الصحة الفلسطينية تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بوفاة الشاب أحمد يعقوب طه 39 عاما، برصاص القوات الإسرائيلية مساء اليوم الخميس قرب سلفيت.

وقُتل الشاب طه 39 عاما، بالرصاص الإسرائيلي، قرب قرية حارس، غرب سلفيت، وأظهرت عدة لقطات صورتها هواتف مواطنين تواجدوا في المكان، أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يشير إلى الشاب طه للترجل من مركبته تحت تهديد السلاح، وعندما فعل ذلك أطلق جندي إسرائيلي الرصاص صوبه، في عملية إعدام واضحة، وقد استمر بإطلاق النار صوبه بكثافة بعد إصابته وسقوطه أرضا.

إضافة إلى ذلك، لم تكتف السلطات الإسرائيلية بإطلاق النار صوب الضحية، بل منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وتتركها تنزف حتى الموت.

وأعاد إعدام الشاب طه إلى الأذهان، عدة حالات مماثلة وثقت بالفيديو والصور.

المصدر: RT - وفا