اليمن.. وزير دفاع الحوثيين يدعو "التحالف العربي" للرد على شروط صنعاء

دعا وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التحالف العربي إلى "إثبات حسن النوايا" من خلال التنفيذ العملي لشروط صنعاء.

وأضاف العاطفي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة أن الحوثيين جاهزون لإفشال أي محاولة للالتفاف على ما تم طرحه في إطار الحل السياسي، وقال"أعددنا ما استطعنا".

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وأجرى وفد سعودي محادثات في صنعاء بداية الشهر الحالي انتهت إلى تفاهم حول هدنة وعقد جولة جديدة من المحادثات.

وقال مصدر حوثي إن الوفد السعودي حمل شروطا من صنعاء إلى القيادات السعودية.

ونشر القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية تغريدة على تويتر في أعقاب المحادثات قال فيها "قالوا أجواء ايجابية، وموعد لجولة أخرى".

المصدر: قناة المسيرة