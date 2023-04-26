الداخلية التونسية: الأحداث التي جرت خلال مباراة الترجي والنجم تقف وراءها أطراف معيّنة

أصدرت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء بيانا حول الأحداث التي جدت بملعب حمادي العقربي برادس خلال مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي.

وقالت في البيان: "تعلم وزارة الداخلية أنه أثناء المقابلة التي جمعت يوم الثلاثاء فريقي الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي بملعب حمادي العقربي برادس، تعمدت مجموعة من مشجعي الفريق المستضيف ترك المدارج والنزول إلى الأرضية الخلفية للملعب من جهة البوابتين رقمي 13 و15 وخلع مداخلها ورمي أعوان الأمن بالحجارة".

وأضافت أن 25 أمنيا ومسؤولا أصيبوا إصابات متفاوتة استوجبت إيواء أحدهم بالمستشفى.

وأكدت أن ما أقدمت عليه تلك الجماهير كانت تقف ورائها أطراف معينة، لم تكشف عنها.

وأكدت الداخلية على حرصها الدائم بأن تجري جميع المباريات والتظاهرات الرياضية في ظروف عادية وأجواء احتفالية، مشددة على أنه يتم تتبع كل المخالفين الذين تم تحديد هوياتهم ومن يقف ورائهم، عدليا.

المصدر: RT