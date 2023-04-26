الجيش السوداني يحذر المواطنين من استخدام قوات الدعم السريع للزي العسكري

أصدر الجيش السوداني مساء الأربعاء بيانا، حذر من خلاله المواطنين من استخدام قوات الدعم السريع للزي العسكري.

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وقال في بيان: "تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بأن قوات المليشيا المتمردة أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة وتجوب المناطق المحيطة بحي البستان والنخيل وأمبدة، والمنطقة من صينية المنصورة وتقاطع القلابات وشارع ليبيا بالخلاء وصولا إلى سوق ليبيا".

وأضاف أنها "تمارس عمليات سرقة ونهب للمحلات التجارية وممتلكات المواطنين في محاولة يائسة لإلصاق هذه الجرائم الدنيئة بالقوات المسلحة على المواطنين بهذه المناطق".

ودعت القوات السودانية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدة أنه سيتم تطهير كافة هذه المناطق في القريب العاجل.

المصدر: RT