الجيش السوداني: "أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع سلموا أنفسهم وأسلحتهم"

أعلن الجيش السوداني في بيان مساء الثلاثاء، أن "عدة مناطق في البلاد شهدت تسليم أعداد كبيرة من أفراد قوات الدعم السريع أنفسهم ومعداتهم استجابة لصوت العقل وحقنا للدماء".

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وجاء في البيان أن "الموقف العملياتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بها المليشيا المتمردة ومحاولاتهم القيام بعمليات تحشيد إضافية لقواتهم المندحرة من كردفان ودارفور عن طريق شارع الصادرات، ومحاولة إمداد قواتهم بالذخائر من منطقة مستودعهم بالجيلي لكنها باءت جميعا بالفشل وتحولت إلى نكبات عسكرية لهم".

وورد في البيان: "إن مناطق واسعة من العاصمة شهدت حوادث نهب لممتلكات المواطنين ونهب لمخازن شركة "دال وسيقا" وشركة "إل جي" بمدينة بحري، إضافة لنهب لبعض سيارات توزيع المواد الغذائية في الحاج يوسف ونهب سيارات خاصة لمواطنين في منطقة شارع الستين وأحياء متفرقة بالعاصمة".

وجددت قوات الجيش نداءاتها لقوات الدعم السريع "بالتوقف عن المشاركة في هذه الحرب غير المشروعة على الدولة وكسب احترام الشعب بهجر صفوف التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية لتسليم أسلحتهم ومعداتهم والانخراط في صفوف الخدمة العسكرية النظامية المتقيدة بالأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية".

وختمت بالقول: "نطمئن شعبنا الأبي بأن أبناءهم في القوات المسلحة سيظلون على عهدهم وكلمتهم والاستماتة في حماية البلاد من مشروع التسلط والاستحواذ على البلاد تحت الشعارات التكتيكية الكذوب التي لم تعد تنطلي على أحد".

المصدر: RT