مصادر تؤكد أن عمر البشير لا يزال محتجزا لدى الجيش السوداني

ردت مصادر عبر شبكة CNN الأمريكية على مزاعم أن الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير كان من بين السجناء المفرج عنهم من سجن كوبر، مؤكدة أنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وأكد المكتب الإعلامي للشرطة السودانية ومصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN أن البشير لا يزال رهن الاحتجاز لدى القوات المسلحة السودانية في مستشفى عسكري بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، مبينة أن البشير نقل إلى مستشفى عالية التخصصي قبل عام بسبب مشاكل صحية.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة السودانية للشبكة إن "البشير لا يزال في المستشفى، وتم إجلاء جميع قادة النظام السابق من سجن كوبر قبل إطلاق سراح السجناء الآخرين أمس".

هذا وأفادت عدة تقارير بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، إثر هجوم شنه مسلحون على السجن.

وقال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام البشير، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه "غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين سيوفرون الحماية لأنفسهم".

المصدر: CNN + RT