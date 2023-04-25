السودان.. مسؤول سابق في نظام البشير يكشف في تسجيل صوتي تفاصيل مغادرته سجن كوبر مع آخرين

قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إن "الأخير غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين سيوفرون الحماية لأنفسهم".

وأضاف في بيان صوتي: "مكثنا في محبسنا بسجن كوبر تحت نيران الأسلحة لمدة 9 أيام، ونتحمل مسؤوليتنا في حماية أنفسنا".

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وهارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، صرح بأنه مستعد والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

وتابع قائلا "إن الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي".

وعن قيادات النظام السابق المعتقلين، قال إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.

وأوضح أن إدارة السجن قامت بإجلاء القيادات تحت حراسة محدودة.

ويأتي البيان بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، إثر هجوم شنه مسلحون، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

المصدر: وسائل إعلام سودانية