دبلوماسية روسية: مستعدون لمساعدة السودان في العودة إلى السلام

قالت أنّا يستغنيفا نائبة المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة دائما لمساعدة السودان في التغلب على الصعوبات الحالية والعودة إلى طريق السلام.

وأضافت الدبلوماسية الروسية في كلمة لها خلال جلسة جرت يوم أمس الثلاثاء بمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان: "نود أن نؤكد استمرار استعداد روسيا لمواصلة مساعدة السودان الصديق في التغلب بنجاح على الصعوبات الحالية والعودة إلى طريق السلام والتنمية المستدامة".

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وأشارت يستغنيفا إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار، لا يمكن أن توقف القتال بشكل كامل في السودان.

وقالت: "نشير إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نهاية الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار، ساهمت بشكل إجمالي في خفض وتراجع حدة الأعمال القتالية في السودان، رغم أنها لم تستطع وقفها بشكل كامل ".

المصدر: تاس