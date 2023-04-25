موسكو: "اليونيسيف" في السودان طلبت من السفارة الروسية إيواء موظفيها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان، طلب من السفارة الروسية إيواء موظفيه.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء: "أما ما يجري في السودان، فهذه مأساة طبعا، حيث يقتل الناس. وهناك مخاطر ملموسة على الدبلوماسيين، ونحن ندرك ذلك ونتابع الأوضاع".

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وأضاف: "اليوم طلب فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من سفارتنا في السودان إيواء موظفيه لأنهم في مكان غير آمن. وأنا لا أعرف كيف يمكن تحقيق ذلك، لكننا سنعالج هذه القضية".

ويأتي ذلك على خلفية النزاع بين القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو، والذي قد أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، حسب المعطيات الأممية.

المصدر: نوفوستي