دمشق: سياسة الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا جديا لحياة ومعيشة السوريين

دانت دمشق الثلاثاء، قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز "إجراءاته أحادية الجانب" ضدها، معتبرة أن الاتحاد يكرر أكاذيبه بالادعاء أن العقوبات على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية.

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "سوريا تدين بأشد العبارات قرار الاتحاد الأوروبي الجديد تعزيز الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة ضدها".

وأضاف المصدر أن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديدا جديا لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلبا على اقتصاد البلاد وأن الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا".

وأكد المصدر أن "استمرار حملة التضليل والادعاءات الكاذبة التي تفتقد لأدنى درجات الصدقية ومواقف الاتحاد العدوانية الهادفة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا بعد فشل المشروع التآمري لن تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو التأثير على جهود سوريا في طي صفحة العدوان والعمل على تجاوز تداعياته وفق الثوابت والخيارات الوطنية، وبما يلبي تطلعات ومصالح الشعب السوري في الحفاظ على سيادة بلاده ووحدته أرضا وشعبا والرفض المطلق لأي تدخل في شؤونه الداخلية".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض أمس الاثنين عقوبات جديدة على 25 شخصا و8 كيانات في سوريا.

المصدر: سانا