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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 25 شخصا و8 منظمات في سوريا

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 25 شخصا و8 منظمات في سوريا
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
صورة أرشيفية
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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات على 25 شخصا و 8 منظمات في سوريا بتهمة تورطهم في "تهريب المخدرات".

جاء ذلك في بيان تم توزيعه لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في الوثيقة أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قام اليوم بفرض عقوبات على 25 فردا و8 منظمات في إطار الإجراءات التقييدية ذات الصلة بالوضع في سوريا، ومعظم المتهمين هم أفراد أو منظمات متورطة في إنتاج وتجارة المخدرات، ولا سيما الكبتاغون".

المصدر: نوفوستي

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