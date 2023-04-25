انتشال جثث 34 مهاجرا في خمسة أيام قبالة السواحل الليبية

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب كانت تقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة بغرب البلاد في ثلاث عمليات خلال خمسة أيام.

وقال الهلال الأحمر في بيان أمس الاثنين، إنه تم "انتشال 11 جثة للقارب المنكوب قبالة مدينة صبراتة"، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى 34.

ونشر الهلال الأحمر صورا تظهر فرقه تنقل جثثا من أحد المواقع المطلة على ساحل المدينة، كما أظهرت الصور عددا من الجثث وضعت داخل أكياس سوداء مخصصة لنقل المتوفين.

لليوم الثاني على التوالي بعد الإبلاغ عن غرق قارباً #للمهجرين على شواطي مدينة #صبراته تم انتشال عدد " 11 " جثث ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع النيابة العامة ومركز شرطة #صبراتة لتكملة باقي الإجراءات. ليصل عدد الجثث التي تم انتشالها الي 34 جثة pic.twitter.com/RZQgFXRig8 — جمعية الهلال الأحمر الليبي (@LibyaRC) April 23, 2023

وتستمر عملية انتشال الجثث لليوم الخامس على التوالي، بعد غرق قارب مطاطي يقل عشرات المهاجرين في عرض البحر على بعد ستين ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة صبراتة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لفرانس برس الاثنين، إن "قاربا مطاطيا كان يقل عشرات المهاجرين انقلب في عرض البحر قبالة ساحل صبراتة الأربعاء الماضي"، مشيرا إلى أن عدد الجثث مرشح للارتفاع.

وعن مصير بقية المهاجرين الذين كانوا على متنه، قال "في مثل هذه الحوادث لا فرصة أمامهم للنجاة، وخصوصا أن القارب المنكوب في عرض البحر لم يتلق بلاغا بتنفيذ عمليات إغاثة بشأنه ساعة غرقه".

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وقالت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، وهي ائتلاف لمتطوعين يديرون خطا هاتفيا طارئا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، الأربعاء إنها تلقت مكالمة استغاثة من مهاجرين على متن قارب مطاطي كان يغرق قبالة سواحل ليبيا وعلى متنه مئة راكب.

وأكدت المنظمة أنها حاولت الاتصال "مع ما يسمى خفر السواحل الليبيين" لكن من دون جدوى.

وتعد سواحل ليبيا من أكثر المناطق التي تشهد حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وأحصي مصرع 441 مهاجرا في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري، في حصيلة هي الأكبر منذ العام 2017، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

المصدر: أ ف ب