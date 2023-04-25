الخارجية السودانية تؤكد التزام الجيش بالهدنة وتدين استهداف الدبلوماسيين

أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، الالتزام بالهدنة المعلنة بوساطة أمريكية سعودية، ودانت استهداف الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قيادة القوات المسلحة السودانية استجابت لطلب الوساطة السعودية الأمريكية لإقرار هدنة جديدة لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح الثلاثاء 25 أبريل، وذلك تأكيدا على حرصها التام لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني".

وذكرت وزارة الخارجية السودانية "بالخروقات والانتهاكات المتكررة للمليشيات المتمردة خلال فترة الهدنة السابقة، مدينة بأقوى العبارات السلوك الإرهابي والاجرامي لهذه المليشيات واستمرار نهجها في استهداف السفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية".

وأضافت: "ما مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية إلا دليلا إضافيا على هذا السلوك الذي يمثل انتهاكا مريعا للقانون الدولي الانساني".

وثمنت وزارة الخارجية "جهود المجتمع الدولي في إقرار هذه الهدنة الإنسانية، منوهة إلى ضرورة تحميل المليشيات المتمردة مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين والأرواح والممتلكات".

وتابعت الوزارة في البيان، أن "الرصد لسجل هذه الجرائم والانتهاكات من مليشيا الدعم السريع المتمردة يؤكد أنها صارت بواقع أفعالها مليشيا إرهابية ضالعة في ترويع المواطنيين وقتل استهداف المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية وتدمير بنية الدولة المدنية والخدمية ونشر الفوضى والانفلات الأمني بمهاجمة مقار الشرطة وإطلاق سراح المجرمين من السجون العامة".

وجددت وزارة الخارجية "التزام الدولة بهذه الهدنة الإنسانية ووقف القتال من أجل عودة الحياة المدنية لطبيعتها، محذرة في ذات الوقت من استخدام هذه النوايا الحسنة لانتشار القوات المتمردة لإرتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين وقتل المواطنين".

المصدر: RT