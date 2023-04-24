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واشنطن تحذر من إطالة أمد النزاع في السودان

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واشنطن تحذر من إطالة أمد النزاع في السودان
AP Andrew Harnik
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حذر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، من خطر إطالة أمد النزاع في السودان، وأكد أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار هناك.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن سنواصل العمل معا بشكل وثيق مع الشركاء، وممارسة الضغط على الطرفين، للاستمرار في خفض مستوى العنف... وتحقيق وقف ثابت ودائم لإطلاق النار على الأرض".

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وتابع: "لا يمكن أن أتنبأ بما إذا سيكون ذلك ناجحا، ونحن نرى مخاطر نزاع طويل الأمد. ولكننا نرى أيضا إمكانية لاستخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لتحقيق وقف إطلاق النار، ونحن نريد تحقيق ذلك إن كان ممكنا".

وأكد ساليفان أن مسألة إرسال قوات حفظ سلام أمريكية غير مطروحة في الوقت الراهن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين، أن طرفي النزاع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

المصدر: تاس

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