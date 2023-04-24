بلينكن: طرفا النزاع في السودان وافقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل يستمر لمدة 72 ساعة".

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وأضاف "خلال هذه الفترة، حثت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ عشرة أيام.

وكان البيت الأبيض قد طالب الاثنين، بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في السودان وضمان حماية المدنيين.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن بلاده لا تعتزم نشر قوات حفظ سلام على الأرض في السودان.

وأجلى الجيش الأمريكي جميع موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الخرطوم بداية هذا الأسبوع وعلق عمل السفارة.

المصدر: أ ف ب