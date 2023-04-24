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إعلام عبري: طرفا النزاع في السودان لم يرفضا عرضا إسرائيليا للتفاوض بينهما في تل أبيب

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إعلام عبري: طرفا النزاع في السودان لم يرفضا عرضا إسرائيليا للتفاوض بينهما في تل أبيب
AP
السودان
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين، أن تل أبيب عرضت على طرفي النزاع في السودان استضافتهما لعقد مفاوضات لوقف إطلاق النار.

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وقالت وسائل الإعلام العبرية أن الطرفين لم يرفضا العرض الإسرائيلي.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه "منذ اندلاع القتال في السودان تعمل تل أبيب عبر قنوات مختلفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

وأكد أنه أحرز تقدما خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع الجانبين، مشيرا إلى أنها واعدة للغاية.

وتستمر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 10 أيام، في وقت أجلت دول عدة رعاياها من السودان.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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