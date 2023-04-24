الخارجية المصرية تعلن مقتل أحد دبلوماسييها في الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الاثنين، مقتل الدبلوماسي محمد حسين محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم.

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وقالت الخارجية في بيانها: "تنعى وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي استشهد يوم الاثنين 24 أبريل".

وأفادت بأن الغراوي لقي مصرعه خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأضافت "وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، تؤكد الوزارة أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني مقتل الدبلوماسي المصري محمد حسين محمد الغراوي، مشيرة إلى أنه كان يستقل عربة "فورتشنر" تحمل اللوحة 132 - هيئة دبلوماسية لحظة مقتله.

المصدر: RT