الجيش السوداني يصدر بيانا جديدا يؤكد مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مساء يوم الاثنين، بيانا جديدا أكدت من خلاله مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم.

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وقال الجيش: "بالإشارة لبياننا الصادر بشأن مقتل مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم بنيران المليشيا المتمردة عصر اليوم، نوضح أن الوظيفة الصحيحة له هي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم وليس كما ورد بالبيان".

وأضاف "نعتذر للخطأ في ذكر الوظيفة"، موضحة أن اسمه بالكامل محمد حسين محمد القراوي.

وأشار الجيش إلى أن الدبلوماسي المصري كان يستقل العربة فورتشنر تحمل اللوحة 132 - هيئة دبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني في بيان مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن، برصاص قوات الدعم السريع.

المصدر: RT