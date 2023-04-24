 
مباشر

الجيش السوداني يصدر بيانا جديدا يؤكد مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني يصدر بيانا جديدا يؤكد مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم
Globallookpress
الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6s2

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مساء يوم الاثنين، بيانا جديدا أكدت من خلاله مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم.

إقرأ المزيد
سفير مصر في الخرطوم ينفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
سفير مصر في الخرطوم ينفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان

وقال الجيش: "بالإشارة لبياننا الصادر بشأن مقتل مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم بنيران المليشيا المتمردة عصر اليوم، نوضح أن الوظيفة الصحيحة له هي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم وليس كما ورد بالبيان".

وأضاف "نعتذر للخطأ في ذكر الوظيفة"، موضحة أن اسمه بالكامل محمد حسين محمد القراوي.

وأشار الجيش إلى أن الدبلوماسي المصري كان يستقل العربة فورتشنر تحمل اللوحة 132 - هيئة دبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني في بيان مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن، برصاص قوات الدعم السريع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا