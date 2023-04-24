الخارجية اللبنانية تشكر السعودية على إجلاء 52 مواطنا من السودان

شكرت وزارة الخارجية اللبنانية السلطات السعودية لإجلائها 52 مواطنا لبنانيا على متن إحدى سفنها من السودان.

وقالت الخارجية في بيان إنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان إجلاء الـ52 شخصا الذين قدموا بالأمس من الخرطوم على متن باص فجر اليوم الاثنين من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية وهم في طريقهم الآن إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت: "لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ممكنا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة يتقدم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بخالص الشكر من قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود والسفير السعودي في السودان ومعاونيهم على كافة التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الأزمة السعودية لإجلائهم، واستقبالهم كضيوف للملكة في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوة".

المصدر: "صوت لبنان"