الخارجية اللبنانية تتابع أوضاع رعاياها بالسودان وترتب لعملية إجلائهم

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الأحد، أنها تتابع أوضاع اللبنانيين الموجودين في السودان وتواصل اتصالاتها الدبلوماسية، بهدف ترتيب عملية إجلاء رعاياها.

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وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إنها "تتابع مع السفارات االلبنانية المعنية بأوضاع اللبنانيين الموجودين في السودان، إتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية إجلاء اللبنانيين، بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة، بناء على التنسيق والتشاور المستمر بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين، وستعلن الوزارة تباعا عن الخطوات العملانية المتخذة في هذا المجال".

وشكرت الخارجية اللبنانية "كل الدول الصديقة التي تساعد أو أبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين المغادرين ولإتمام هذه العملية، لا سيما المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية".

وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والسعودية وغيرها أجلت رعاياها من السودان.

يأتي ذلك، مع دخول المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسبوعها الثاني، وفشل تطبيق الهدنة المؤقتة المعلنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام