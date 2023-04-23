بايدن يعلن عن عملية عسكرية لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من العاصمة السودانية، فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم.

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ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الجيش الأمريكي أجرى عملية لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم، وأن بلاده علقت عمليات سفارتها وأنشطتها في السودان، كما شكر لجيبوتي وإثيوبيا والسعودية "جهودها الحاسمة" في نجاح عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.

ودعا بايدن طرفي الصراع في السودان إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار ووقف العنف.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده اتخذت إجراءات لإخلاء السفارة الأمريكية في الخرطوم ووقف عملياتها بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدا إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وذويهم من السفارة في الخرطوم.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع في وقت مبكر الأحد إنها قامت "بالتنسيق" مع القوات الأميركية لإجلاء الدبلوماسيين وأسرهم من سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

يأتي ذلك، مع دخول المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسبوعها الثاني، وفشل تطبيق الهدنة المؤقتة المعلنة.

المصدر: وكالات