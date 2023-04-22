الخارجية السعودية: إجلاء 91 مواطنا سعوديا و66 من رعايا دول صديقة وشقيقة من السودان

أعلنت الخارجية السعودية وصول مواطني المملكة بعد إجلائهم من السودان وعدد من رعايا دول شقيقة وصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، بعملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية.

وقالت الخارجية في بيان: "إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيّدها الله -، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولين دوليين، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة".

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وأضاف البيان:"بلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصا، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو)".

واختتمت البيان: "عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الخارجية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

المصدر: RT