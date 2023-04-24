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اندلاع نار كثيف قرب سفارة إحدى الدول العربية في الخرطوم

أخبار العالم العربي

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية في الخرطوم.

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وانتهت أمس الأحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، من دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

وساد هدوء حذر صباحا في العاصمة، وفق ما أفاد مراسلنا في السودان، لكن ناشطون تداولوا مقطعا أظهر تجدد الاشتباكات قرب مقر السفارة الكويتية في الخرطوم. 

وفي أسبوعها الثاني، أدت المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى قرابة 420 قتيلا و3700 جريح وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.

المصدر: RT

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