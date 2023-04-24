خطف في جونية ووجدوه في بعلبك.. الجيش اللبناني يعلن تحرير عراقي خطف مقابل فدية

أعلن الجيش اللبناني عن تحرير مواطن عراقي خطف منذ 3 أيام في منطقة جونية، شمال العاصمة بيروت، وطالب خاطفوه بفدية مالية.

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وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إنه "بتاريخ 20 أبريل الجاري، أقدم اللبناني المطلوب "م.ج." يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية، على خطف العراقي بدر دفار ساير من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطلبوا فدية مالية كبيرة من عائلته".

ولفت البيان إلى أن "مديرية المخابرات باشرت المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت بتاريخ 23 أبريل، من تحرير المخطوف في منطقة الشراونة"، في بعلبك، شمال شرق العاصمة.

وأكدت قيادة الجيش أنها "تتابع الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام