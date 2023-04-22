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وزير الخارجية الكويتي يبارك لنظيره السعودي جهود المملكة لإنجاح عمليات الإجلاء من السودان

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وزير الخارجية الكويتي يبارك لنظيره السعودي جهود المملكة لإنجاح عمليات الإجلاء من السودان
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أجرى وزير خارجية الكويت سالم العبد الله اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبارك له نجاح إجلاء السعودية مواطني 11 دولة، من السودان إلى جدة.

كما ثمّن الوزير الكويتي الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية وإقتدار.

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وعبّر عن تقدير دولة الكويت وامتنانها على التسهيلات التي قدّمتها المملكة العربية السعودي لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين الذين كانوا عالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السعودية في بيان لها وصول مواطني المملكة بعد إجلائهم من السودان وعدد من رعايا دول شقيقة وصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، بعملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أيضا، أعلنت الخارجية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

المصدر: القبس

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