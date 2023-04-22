العراق.. "التحالف الدولي" يعلن تحطم مسيّرة له جنوب كركوك

أعلن "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة له جنوب كركوك بالعراق بسبب عطل ميكانيكي، مشيرا إلى أنه قواته قامت بتفجير المسيّرة وجمع حطامها.

ولفت "التحالف الدولي" في بيانه اليوم السبت، إلى أنّ قوات الأمن العراقية قامت بتطويق المنطقة، قبل تفجير التحالف للمسيّرة وجمع مخلفاتها.

وبحسب البيان، توفّر الطائرات المسيّرة التابعة للتحالف "قدرات استخبارية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوات الأمن" العراقية، ما يتيح لها تنفيذ "عمليات هزيمة تنظيم داعش في جميع أنحاء المنطقة".

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وأضاف أن "قوة المهام المشتركة تقدم المشورة وتساعد وتمكن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان المتحدث باسم شرطة كركوك، المقدم عامر نوري، قد صرح لـ"شبكة رووداو الإعلامية" في وقت سابق صباح اليوم، أن طائرة مسيّرة تحطمت صباح اليوم خارج الحدود الإدراية لمحافظة كركوك في أطراف طوز خورماتو.

وقال إن الطائرة "أصيبت وتحطمت جنوب محافظة كركوك"، لافتا إلى أن قيادة العمليات المشتركة في كركوك وجهاز الأمن الوطني والجهات المعنية الأخرى وصلت إلى مكان تحطم الطائرة، وبدأت تحقيقاتها في ملابساته.

من جهتها، أفادت حسابات مواقع التواصل الاجتماع الاجتماعي المقرّبة من "الحشد الشعبي" بأن المسيّرة أمريكية وأُسقطت بهجوم صاروخي أثناء استطلاعها لمناطق آمرلي وطوز خورماتو.

المصدر: رووداو ديجيتال