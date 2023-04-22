العراق.. شرطة ديالى تنقذ فتاة قيدها والدها بالسلاسل (صورة)

أعلنت شرطة ديالى في العراق إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 25 عاما قيدها والدها على سريرها بالسلاسل.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العقيد هيثم سلمان، في بيان يوم الجمعة، إن مفارز قسم شرطة المقدادية وفوج طوارئ ديالى التاسع تمكنت من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 25 عاما من التعنيف الاسري المفرط من قبل والدها.

وأوضح أن العملية تمت بمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي.

وبين أن تعنيف الفتاة من قبل والدها تجاوز مرحلة وحشية التعامل والتعذيب حتى وصل الى تقييدها بالسلاسل والأقفال الحديدية على سرير نومها.

وصرح الناطق باسم شرطة ديالى بأن أهالي المنطقة قاموا بتبليغ مركز الشرطة عن وجود حالة التعنيف.

وأضاف أنه على إثر التبليغ خرجت القوة المشتركة وعثرت على الفتاة التي تعرضت للتعنيف المفرط وإيداع والدها في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: "رووداو"