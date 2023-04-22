المغرب.. حبس 5 أشخاص في ملف "مغارة الكنوز"

قضت المحكمة الابتدائية بإقبيم أزيلال في المغرب، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق 5 أشخاص متابعين في قضية مصرع شخصين، جراء انهيار مغارة في ضواحي أزيلال.

وجرى توقيف المشتبه بهم الخمسة المتحدرين من منطقة أكودي نلخير، التابعة لإقليم أزيلال، بعد متابعتهم بجنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص والتنقيب عن المعادن بدون ترخيص.و

وكانت السلطات المحلية بإقليم أزيلال قد أصدرت بلاغا تشير فيه إلى أنه تم العثور على جثتي شخصين مطمورتين تحت الأتربة، إثر انهيار مغارة بالجماعة الترابية المذكورة.

ويعد القتيلان من ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص كانت بصدد البحث عن المعادن الثمينة (الكنوز)، قبل أن تنهار المغارة ذات التكوين الجيولوجي الهش بسبب عمليات الحفر؛ ما سرع بفتح تحقيق في الحادث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى باعتقال المتهمين الخمسة.

المصدر: "هسبريس"