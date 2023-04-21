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ارتفاع كبير في توافد العائلات الليبية على تونس

أخبار العالم العربي

ارتفاع كبير في توافد العائلات الليبية على تونس
Globallookpress
الحدود بين تونس وليبيا
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ذكرت وسائل إعلام تونسية أن توافد العائلات الليبية على تونس عبر راس جدير، شهد ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأن المعبر الحدودي براس جدير شهد منذ مساء يوم الخميس ارتفاعا كبيرا في توافد العائلات الليبية نحو الأراضي التونسية لقضاء فترة العيد.

وأكد مسؤول أمني بالمعبر من الجانب التونسي، أن هذا الارتفاع كان منتظرا وذلك على غرار ما يحدث كل سنة، خاصة أثناء فترة عيد الفطر.

المصدر: "جوهرة أف أم"

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