الرئيس الإيراني يدعو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن لزيارة طهران 

أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، "تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي دعاه فيها لزيارة طهران".

واضافت وكالة الأنباء اليمنية "هنأ الرئيس الإيراني من خلال الاتصال، القيادة والشعب اليمني بحلول عيد الفطر المبارك.. معربا عن أحر التعازي للقيادة والشعب اليمني واسر ضحايا الذين سقطوا في حادث التدافع الأليم".



وأعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن الأمل في إنهاء الحصار على اليمن وتوقف الحرب وعدم التدخل في الشؤون اليمنية، مؤكدا أن الشعب اليمني هو الذي يقرر مصيره.



كما أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه لزيارة اليمن والالتقاء بالقيادة والشعب اليمني .. كما وجه دعوة للرئيس مهدي المشاط لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



المصدر: وكالة انباء فارس