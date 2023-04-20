السعودية تعلن يوم غد الجمعة يوم عيد الفطر المبارك للعام 1444 هجرية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا في البلاد قررت أن يوم غد الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هجرية.

وورد في بيان الديوان الملكي: "جاءنا من المحكمة العليا ما يلي : القرار رقم (169/هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1444هـ، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الـ29 من شهر رمضان المبارك ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023 ميلادية؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ".

وأضاف: "وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا المذكور أن يوم الخميس 1/ 9 / 1444هـ الموافق 23 / 3 / 2023 ميلادية هو غرّة شهر رمضان المبارك لعام 1444هجرية، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 4 / 2023 ميلادية هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ".

المصدر: واس