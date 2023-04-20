فريق إنقاذ هولندي يستعد لضخ النفط من "صافر" المتهالكة قبالة ساحل اليمن

أعلنت شركة إنقاذ هولندية، أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لضخ النفط من ناقلة "صافر" المتهالكة الراسية قبالة ساحل اليمن، لتجنب كارثة بيئية محتملة.

وأكدت "بوسكاليس" أن شركتها التابعة "سميت سالفاج" توصلت إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من خزان صافر المتهالك.

وأضافت أن سفينة الدعم المتخصصة، "إنديفور"، سوف تبحر الجمعة إلى جيبوتي، بشرق إفريقيا، للتحضير للمهمة.

وجاء الإعلان، بعدما يزيد قليلا على شهر من إعلان الأمم المتحدة أنها وقعت اتفاقية لشراء سفينة كبيرة جدا يمكنها الاحتفاظ بالنفط الذي يتم ضخه من على متن الخزان صافر، وتم بناء خزان صافر، الياباني الصنع، في السبعينيات، وتم بيعه للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب في شرق اليمن.

ولم يتم إجراء أي صيانة سنوية للسفينة، التي يبلغ طولها 360 مترا مع 34 صهريجا، منذ العام 2015، وفي عام 2020، أظهرت وثائق داخلية أن مياه البحر دخلت مقصورة محرك صافر، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق، وغطى الصدأ أجزاء من الخزان وتسرب الغاز الخامل الذي يمنع الصهاريج من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.

ووصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، الاتفاق مع "بوسكاليس" بأنه "معلم مهم آخر لعملية وقف تسرب النفط في البحر الأحمر لنقل النفط من صافر".

وناشد الحكومات والشركات المساعدة في جمع مبلغ 29 مليون دولار المتبقي اللازم لتمويل العملية.

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المصدر: أ ب