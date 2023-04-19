مقرها إما حرستا أو دوما.. مشروع مرسوم لتغيير اسم محافظة ريف دمشق

كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود عن إعداد مشروع مرسوم لتغيير اسم محافظة ريف دمشق إلى محافظة الفيحاء وتكون مدينة الفيحاء المقر الرئيسي للمحافظة والتي ستكون إما حرستا أو دوما.

وأشار المحمود إلى أنّ مشروع المرسوم تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية لمتابعة إجراءات إصداره ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى رئيس الجمهورية لإصداره كمرسوم.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، اعتبر المحمود أن هذه الخطوة مهمة جداً باعتبار أن هذا سوف يكون له نفع للريف من إحداث للمديريات كما أنه سوف يكون هناك مركز للمحافظة ويكون اسمه مدينة الفيحاء، لافتاً إلى أن عدد سكان الريف حالياً 4 ملايين.

المصدر: الوطن السورية