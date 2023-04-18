مصر.. المحكمة تقرر حبس الموديل سلمى الشيمي عامين بسبب الفيديوهات الفاضحة

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة الموديل سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب.

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واعترفت البلوجر والموديل سلمي الشيمي بعرضها صورا ومقاطع فيديو تحتوي على العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتها إلى المحاكمة.

كانت بداية ظهور الموديل سليمي الشيمي في عام 2020، بعدما أجرت جلسة تصوير في هرم سقارة، وظهرت ترتدي ملابس بيضاء قصيرة من الأسفل، ووضعت إكسسوارات فرعونية، لتظهر بشكل مميز أثار جدلًا عارمًا، حيث لقي سيشن هرم سقارة جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض عليها على خليفة نشرها سيشن هرم سقارة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت، أن جلسة التصوير تمت داخل منطقة هرم سقارة، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن كانوا موجودين وقت التقاط الصور، وأضافت التحريات أن المتهمة سلمى الشيمي لم تحصل على تصريح بالتصوير.

سلمي الشيمي هي عارضة أزياء مصرية ولدت في شبرا مصر بالقاهرة وتبلغ من العمر 25 عاما وتعمل موديل لعرض الأزياء بطريقة مميزة وهي من العارضات المصريات اللاتي لقين شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

المصدر: القاهرة 24