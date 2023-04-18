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مراسلنا: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور سوريا اليوم

مراسلنا: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور سوريا اليوم

أخبار العالم العربي

مراسلنا: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور سوريا اليوم
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قال مراسلنا في دمشق إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، قد زار السعودية الأسبوع الماضي بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

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وأكد الجانبان في ختام زيارة مقداد الأخيرة في بيان مشترك، على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد "الميليشيات المسلحة".

المصدر: RT

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